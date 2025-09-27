Con tecnología, intentó hacer trampa en examen de la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) implementó medidas de supervisión más estrictas en sus exámenes de egreso tras detectar recientemente un intento de fraude con dispositivos tecnológicos avanzados, informó Claudia Elena González Acevedo, titular de la Secretaría de Servicios Escolares.

El caso ocurrió durante un examen Ceneval de egreso de la carrera de Economía, cuando un estudiante fue sorprendido usando lentes capaces de grabar y transmitir respuestas en tiempo real.

Su examen fue anulado, se levantó un acta y el caso fue turnado al Consejo Universitario para determinar alternativas de titulación, al considerarse una falta grave de ética académica.

González Acevedo precisó que, aunque se trata de un acto grave, la universidad no impide por completo que el alumno pueda titularse. "El Ceneval no tiene inconveniente, nosotros en nuestras normativas sí está esa parte, lo mandé al consejo, para que revisaran el caso y pudieran considerarse otra forma de titulación. No está eliminada completamente la posibilidad de titularse, pero sí es una falta grave, lo reconoce el muchacho", señaló. La funcionaria mostró fotografías del dispositivo, destacando que se trata de equipo sofisticado y costoso.

Adelantó que, de cara a los próximos procesos, la universidad implementará nuevas medidas tecnológicas y de capacitación docente, especialmente para evaluaciones en línea. Entre estas acciones se incluye un software que permitirá verificar que los estudiantes no busquen respuestas en internet ni reciban apoyo externo durante el examen.

Además, cada docente podrá supervisar hasta 30 estudiantes de manera simultánea, detectando conductas sospechosas o interacción con terceros, según explicó la funcionaria.