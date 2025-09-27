SLP supera el promedio nacional en nacimientos

San Luis Potosí registró en 2024 un total de 36 mil 827 nacimientos, lo que representa una tasa de fecundidad de 48.0 por ciento, por cada mil mujeres en edad fértil. La cifra, dada a conocer por el INEGI en la Estadística de Nacimientos Registrados, se ubica ligeramente por encima del promedio nacional, calculado en 47.7.

El informe advierte sobre un problema persistente: la maternidad adolescente. En el último año se registraron 2 mil 36 nacimientos de madres entre los 10 y 17 años, lo que equivale a una tasa de 9.9 por cada mil adolescentes. Aunque la mayoría de los casos corresponde a jóvenes de 16 y 17 años, el dato más crítico señala que 134 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años, situación que refuerza la necesidad de políticas más efectivas en educación sexual y prevención.

En materia de salud, el estudio muestra una amplia cobertura institucional. El 95.1% de los partos se atendió en hospitales o clínicas, y en el 92.1% de los casos la atención estuvo a cargo de personal médico profesional. Estas cifras reflejan tanto la preferencia como la accesibilidad de la atención especializada en el estado.

No obstante, el INEGI detectó rezagos en la oportunidad de los registros. De los 36 mil 827 nacimientos inscritos en 2024, solo 27 mil 719 correspondieron a bebés nacidos en ese año. El resto incluye 6 mil 682 nacimientos ocurridos en 2023 y mil 283 de 2019 y años anteriores, lo que dificulta la medición precisa de la natalidad en tiempo real.

En el aspecto socioeconómico, más de la mitad de las madres (53.8%) declaró no tener una actividad laboral. En contraste, la mayoría de los padres se desempeña como empleados u obreros, con un nivel educativo concentrado en secundaria y preparatoria.

El panorama que dibuja el informe combina una elevada fecundidad y cobertura médica con problemáticas sociales que requieren atención urgente, principalmente la maternidad adolescente y la mejora en los registros civiles.