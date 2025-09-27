Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

La base periférica de la Cruz Roja, ubicada en la calle San Miguel, en la colonia La Virgen, permanece inactiva y en condiciones de abandono, a tres años de su cierre. Vecinos del sector lamentan que el único centro al que podían acudir para recibir atención médica y primeros auxilios haya detenido sus operaciones en tan poco tiempo.

Aunque reconocen que los servicios de la institución no son gratuitos, señalan que, debido al crecimiento habitacional en fraccionamientos como La Virgen, El Toro y otras zonas residenciales en desarrollo, contar con una base activa sería fundamental para atender cualquier emergencia, ya que actualmente, el hospital más cercano es únicamente el Hospital de Soledad.

“Para una situación de emergencia, sí sería una buena opción. Cuando anunciaron la reapertura se hablaba de diversos servicios, pero apenas duró dos años abierta esta base de atención. Siempre dicen que es por falta de recursos, pero la Cruz Roja cobra por sus servicios, así que no entendemos por qué la cerraron”, expresaron los vecinos.

En julio de 2020, cuando se hizo la reapertura de esta base periférica, se detalló que contaría con una ambulancia, una unidad motorizada, los servicios de consulta médica general, urgencias, ortopedia, urología, rayos X, laboratorio y farmacia.

