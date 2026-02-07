logo pulso
Conagua advierte a Soledad por clausura de pozo

Es la única autoridad en regular la atención al agua, precisó González Castillo

Por Martín Rodríguez

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Conagua advierte a Soledad por clausura de pozo

La única instancia que puede regular y reglamentar la gestión del agua, como el aprovechamiento, los pozos, derechos, títulos y zonas de alumbramiento es la Comisión Nacional del Agua.

Por lo tanto, habrá una plática con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, luego de que la alcaldía clausuró un pozo, según informó el director local de la Conagua, Darío Fernando González Castillo.

Aclaró que respeta las competencias municipales en materia de licencias de funcionamiento, permisos del área de Comercio o en su caso cualesquiera que estén dentro de la autonomía municipal, invariablemente corresponden a los ayuntamientos, pero en materia de pozos, la instancia que los regula es la Conagua.

Confirmó que recibió comentarios relacionados con la intervención de un ayuntamiento en la clausura de un pozo, pero advirtió que no es una instancia municipal quien tiene que regular el uso de las aguas.

Dijo que de manera personal dialogará con las autoridades porque, si bien, hay respeto del ámbito municipal y estatal, todo debe ser recíproco.

Insistió que quien está facultado para clausurar, retirar o tapar pozos es la instancia Federal, y si algún ayuntamiento tiene algo que observar debe dirigirse a la Conagua, que en este caso es la instancia reglamentaria y reguladora para emprender las acciones que resulten necesarias.

 
