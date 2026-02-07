Conagua advierte a Soledad por clausura de pozo
Es la única autoridad en regular la atención al agua, precisó González Castillo
La única instancia que puede regular y reglamentar la gestión del agua, como el aprovechamiento, los pozos, derechos, títulos y zonas de alumbramiento es la Comisión Nacional del Agua.
Por lo tanto, habrá una plática con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, luego de que la alcaldía clausuró un pozo, según informó el director local de la Conagua, Darío Fernando González Castillo.
Aclaró que respeta las competencias municipales en materia de licencias de funcionamiento, permisos del área de Comercio o en su caso cualesquiera que estén dentro de la autonomía municipal, invariablemente corresponden a los ayuntamientos, pero en materia de pozos, la instancia que los regula es la Conagua.
Confirmó que recibió comentarios relacionados con la intervención de un ayuntamiento en la clausura de un pozo, pero advirtió que no es una instancia municipal quien tiene que regular el uso de las aguas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dijo que de manera personal dialogará con las autoridades porque, si bien, hay respeto del ámbito municipal y estatal, todo debe ser recíproco.
Insistió que quien está facultado para clausurar, retirar o tapar pozos es la instancia Federal, y si algún ayuntamiento tiene algo que observar debe dirigirse a la Conagua, que en este caso es la instancia reglamentaria y reguladora para emprender las acciones que resulten necesarias.
Conagua pide gestión para planta El Morro
Responsabilidades en la ejecución del proyecto de la planta tratadora El Morro
no te pierdas estas noticias
Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC
Pulso Online
También se prevén temperaturas de hasta 05°C en la zona altiplano
Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia
Redacción
Estudiantes de la UASLP fueron seleccionados para representar a San Luis Potosí en la FEMECI
Conagua advierte a Soledad por clausura de pozo
Martín Rodríguez
Es la única autoridad en regular la atención al agua, precisó González Castillo