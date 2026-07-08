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Bloquea el Congreso crédito de Banobras a los municipios

Señala delegado que se han rechazado varias solicitudes

Por Samuel Moreno

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Bloquea el Congreso crédito de Banobras a los municipios
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      El Congreso del Estado ha frenado la mayor parte de las solicitudes de financiamiento promovidas por municipios potosinos ante Banobras durante 2026, al autorizar únicamente tres créditos y rechazar entre siete expedientes, informó el delegado estatal de la institución, Armando Navarro.

      Congreso limita financiamiento a municipios potosinos

      En entrevista, el funcionario explicó que al inicio del año se concretaron dos autorizaciones de crédito, las cuales se sumaron a una aprobación previa para el municipio de Vanegas, con lo que tres ayuntamientos lograron acceder a recursos destinados a obras de infraestructura social.

      No obstante, señaló que a partir de junio el panorama cambió, pues las comisiones legislativas comenzaron a desechar la mayoría de las solicitudes de financiamiento y de adelanto de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), situación que mantiene detenidos diversos proyectos municipales.

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      Impacto en obras municipales y restricciones legislativas

      Entre los expedientes rechazados se encuentran los correspondientes a Santa Catarina, Tampacán, Rayón y Tamasopo, además de otros municipios que integran un bloque de hasta siete solicitudes que no avanzaron, lo que representa un freno para obras de pavimentación, infraestructura hidráulica y electrificación.

      Armando Navarro indicó que los dictámenes todavía deberán ser sometidos a consideración del Pleno; sin embargo, advirtió que el periodo de receso legislativo y las reglas de operación de Banobras reducen el margen para contratar nuevos financiamientos conforme se acerca el cierre de las administraciones municipales, lo que podría impedir la ejecución de varios proyectos este mismo año.

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