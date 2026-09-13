Interapas alerta sobre conexiones irregulares en drenaje

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las conexiones irregulares a las redes de drenaje pueden terminar provocando erosión debajo del pavimento y contribuir a la aparición de baches, señaló el encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez.

Impacto en la comunidad

Explicó que algunas personas abren directamente los ductos para realizar conexiones, incluso en líneas de 10 o 15 pulgadas, lo que resulta complicado de controlar debido a que se trata de tuberías que se encuentran en operación. Cuando una conexión provoca fugas o una descarga adicional, el agua puede comenzar a erosionar el terreno debajo del asfalto.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jaimes Núñez indicó que Interapas realiza revisiones cuando lleva a cabo trabajos en la vía pública y, si detecta una toma clandestina o irregular, procede a clausurarla y posteriormente busca identificar el domicilio o establecimiento del que proviene para iniciar el procedimiento correspondiente.

Reconoció que actualmente no existe un número preciso de tomas clandestinas de drenaje, debido a que su detección depende de las revisiones que se realizan en campo. Añadió que anteriormente la legislación permitía algunas conexiones sin cobro, como en el caso de escuelas, pero las modificaciones legales obligan ahora a revisar de manera particular estos casos.

El funcionario señaló que las sanciones dependen del diámetro de la toma o, en el caso de las descargas, de la cantidad de litros por segundo que se viertan a la red, por lo que no existe una multa promedio. Agregó que, conforme avance el programa de revisión, Interapas podrá informar cuántas conexiones irregulares han sido detectadas, clausuradas y cuántas personas han sido sancionadas.