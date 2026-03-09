Consejo Hídrico solicita una audiencia a la CEA

Por incumplimiento de normas o falta de coordinación, el presidente del Consejo Hídrico Estatal Jonathan Quintero García pidió por escrito al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, una audiencia para tratar el incumplimiento de un amparo para abasto de agua, el diagnóstico de riesgos por remodelación del Tangamanga Splash y la falta de coordinación con el Consejo.

Jonathan Quintero exige cumplimiento de amparo para abasto de agua

El primer reclamo se refiere a la sentencia dictada en el juicio de amparo 525/2024, a favor del poblado Puerto La Descubridora, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, mismo que en última instancia instruye al Estado para que garantice el abastecimiento de agua.

Jonathan Quintero explicó que ya elaboraron un diagnóstico técnico y un proyecto ejecutivo con enfoque científico, territorial y participativo, orientado a proponer una solución viable para garantizar el acceso al agua a la comunidad. Precisa que la alcaldía ha manifestado su abierta disposición a colaborar, de manera que sea posible generar un proyecto a presentar ante la CEA.

Consejo Hídrico Estatal denuncia falta de diagnósticos y coordinación con CEA

El segundo punto de la solicitud, se refiere a la preocupación del CHE por la ausencia de diagnósticos técnicos claros, transparentes y de acceso público relacionados con el proyecto denominado Parque Acuático Tangamanga Splash, caso para el que el Consejo elaboró un diagnóstico técnico, independiente e integral que permita evaluar el posible impacto tanto para la población como para el ecosistema hídrico de la cuenca.

Precisa que lo que hay ahora es una aparente inexistencia de un instrumento aprobado y vigente, que dé cuenta de un plan hídrico. "Manifestamos nuestra preocupación y extrañeza ante la falta de comunicación institucional con este Consejo, particularmente respecto de la omisión de su participación en las juntas de gobierno, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de SLP".