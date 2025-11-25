logo pulso
Construcción retrocede en la entidad potosina

La CMIC reconoce baja de la actividad

Por Martín Rodríguez

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Construcción retrocede en la entidad potosina

La inversión pública en obra en San Luis Potosí se contrajo 2.9 por ciento, según el resultado del último sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

En entrevista, el dirigente de los constructores indicó que a nivel nacional, el indicador cayó 15.4 por ciento.

Stevens Pérez recordó que la contracción económica está impactando la construcción en todo el país, y precisamente ahí radica la caída de la actividad a nivel nacional. 

El entrevistado expuso que la obra pública es la más afectada, aunque el sector privado también sufre los estragos de la incertidumbre económica. Entre los factores que frenan la inversión privada destacan la política arancelaria de Estados Unidos y el encarecimiento de insumos clave como el concreto y el acero, lo que ha generado temor entre los inversionistas para generar infraestructura.

Otro de los temores es el hecho de que en caso de que inviertan, los constructores caigan en déficit fiscal a causa de las políticas implementadas ahora. 

Consideró que con independencia de todo ello, San Luis Potosí se encuentra en cifras muy altas de construcción tanto de obra pública como de obra privada, y eso lo ubica en un buen lugar si se compara con estados en los que la generación de infraestructura se cayó hasta en un 30 por ciento.

El Inegi también reveló en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que el personal ocupado en esa actividad cayó 11.3 por ciento en octubre, mientras que las remuneraciones tienen una pérdida de 20.2%.

