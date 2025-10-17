logo pulso
SLP

Contaminan dos ríos en SL: Conagua

La dependencia federal detecta descargas irregulares y alista sanciones contra los responsables

Por Samuel Moreno

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Contaminan dos ríos en SL: Conagua

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que el organismo federal, mantiene abiertas investigaciones por dos casos relevantes de contaminación en cuerpos de agua del estado: la zona de Las Margaritas, en Villa de Arriaga y el río Paisanos, donde se han detectado descargas irregulares y desechos clandestinos.

González Castillo precisó que ya se realizaron muestreos e identificación de los puntos de descarga, con el objetivo de determinar las competencias entre las autoridades federales y estatales, debido a que existen cuerpos de agua que pertenecen al ámbito nacional, aquellos que desembocan en un afluente que llega al mar y otros que son de carácter estatal.

Señaló que en ambos casos se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), así como con Cofepris y Coepris, con el propósito de atender el problema más allá de la delimitación administrativa y avanzar en las acciones de saneamiento.

“En Villa de Arriaga estamos buscando la remediación con los resultados que tuvimos y en el río Paisanos vamos a hacer lo mismo”, agregó.

El delegado advirtió que las descargas clandestinas y los desechos vertidos en los cauces serán sancionadas conforme a los procedimientos que mantiene abiertos la Conagua, en el ámbito de su competencia. “Las descargas clandestinas y los desechos que han ido al río también tendrán sanción y tenemos los procedimientos abiertos a nivel nacional”, sostuvo.

Darío González afirmó que Conagua continuará con los levantamientos y muestreos en ambos puntos, para definir las acciones de remediación ambiental y sanción a los responsables de los daños ocasionados.

