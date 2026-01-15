Contenido, el gusano barrenador en la Huasteca: JGTS

Los casos de gusano barrenador detectados en la Huasteca potosina fueron contenidos sin que hasta el momento se tenga registro de nuevos contagios, luego de la aplicación inmediata de protocolos sanitarios y la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. Así lo informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario detalló que únicamente se mantienen confirmados dos casos, uno correspondiente a un perro en el municipio de Ébano y otro más en Tamuín, los cuales fueron atendidos de manera oportuna.

Explicó que, derivado de estos hechos, se establecieron centros sanitarios con la participación de autoridades federales especializadas en el tema ganadero, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarch), a cargo de Jorge Luis Díaz Salinas, además de asociaciones ganaderas regionales y locales, así como autoridades municipales de la Huasteca Potosina.

Torres Sánchez indicó que la prioridad fue frenar la propagación del gusano barrenador, objetivo que ya se logró, y posteriormente se realizará la investigación para determinar el origen del brote, al señalar que en muchas ocasiones no existe un control adecuado del ganado que ingresa desde el sureste del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Activan protocolo sanitario por gusano barrenador en la Huasteca El primer caso en ganado se confirmó en el municipio de Tamuín, detalló el gobernador Ricardo Gallardo

Subrayó que es responsabilidad compartida entre autoridades y productores mantener una zona sanitaria libre de cualquier enfermedad, con el fin de preservar el valor del ganado potosino y facilitar su comercialización y exportación hacia el norte del país.

Finalmente, aclaró que el Gobierno del Estado no ha recibido, hasta ahora, notificación oficial sobre el cierre de exportaciones a causa de este tema, aunque se mantiene vigilancia permanente para evitar afectaciones al sector ganadero.