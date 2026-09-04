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Conteo de asistentes a la Fenapo se hizo con cámaras

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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      Los 10 millones de personas que ingresaron en los 24 días de la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se contabilizaron a través de las cámaras de videovigilancia, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Declaró que la contabilización del aforo acumulado no se da a través de algún dispositivo que se le oprime un botó n por cada persona ingresada, sino mediante el software que incluye la tecnología de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      "Son los conteos que nosotros tenemos. A ver, nuestras cámaras van haciendo conteos; todo está digitalizado", sostuvo. Además de los 10 millones de visitantes a la feria, reportó que, hasta el momento se acumula una generación de ganancias.

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