Controversia atora decreto que regula ZI

El decreto que regula la Zona Industrial no podrá modificarse hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de la capital, lo que mantiene congelada cualquier modificación de fondo, confirmó el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

SCJN mantiene congelado decreto Zona Industrial: diputado Lara

El legislador sostuvo en entrevista que cualquier ajuste al instrumento legal está condicionado al fallo judicial, al tratarse de un juicio en curso. "Para hacer alguna modificación hay que esperar a ver qué dice la Corte", sostuvo, al reconocer que el decreto enfrenta un proceso que impide su revisión.

Diputado César Lara defiende iniciativa para Zona Industrial

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Sobre el contenido, defendió que la iniciativa que impulsó no busca retirar facultades a los ayuntamientos, particularmente en materia de uso de suelo, que —insistió— seguirá siendo competencia municipal. Explicó que la intención era ordenar la Zona Industrial y permitir la coexistencia regulada de servicios y actividades comerciales, bajo criterios de autorización de instancias como Protección Civil.

En ese sentido, señaló que actualmente ya existen casos donde conviven distintos giros, pese a que el decreto establece un uso exclusivamente industrial, lo que contradice el propio marco vigente. Indicó que el planteamiento no es restringir, sino permitir ciertos servicios en zonas donde predominan las industrias, para atender necesidades básicas de los trabajadores de las empresas asentadas en la Zona Industrial.

Cabe recordar que, el Poder Legislativo del Estado inició la revisión de una propuesta de reglamento presentada por organismos de la iniciativa privada, como la Canacintra y la Coparmex, documento que —aclaró el diputado Lara Rocha— no sustituye al decreto de creación, sino que busca establecer reglas operativas sobre servicios e infraestructura mientras se resuelve el litigio. El fondo del problema, dijo, seguirá sin resolverse hasta que la Corte fije el alcance del documento que funda la Zona Industrial.