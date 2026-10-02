Convocan a participar en carrera "Paso Rosa"
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Instituciones públicas y privadas anunciaron la carrera Paso Rosa, justa atlética que pretende financiar tratamientos con cáncer o medicamentos y se desarrollará con punto de partida en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, el próximo 22
de noviembre.
El recurso que se obtenga de la inscripción al evento deportivo organizado por el Clúster Médico, el Clúster logístico y Gobierno del Estado por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será destinado al gasto de medicamentos, procedimientos y mezclas de quimioterapia.
Según los cálculos del Clúster Médico, de las mujeres que presentan algún padecimiento similar, hay un 40% que tiene algún tipo de cáncer, desde melanomas (piel), médula espinal, de mama y de mama en hombres
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Los participantes en la conferencia de prensa, advirtieron que el 80% de los cánceres es curable si se detecta en una etapa inicial.
La inscripción a la justa atlética costará 280 pesos por participante y se espera que convoque a por lo menos a 10 mil corredores que se darán cita para cubrir un recorrido de 5 ó 10 kilómetros, boletos que serán adquiridos a través de la plataforma
Ticketmania. Los kits serán entregados dos días antes en la Fenapo. El secretario de Desarrollo Económico Mario García Valdez y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Crisógono Sánchez Lara confirmaron que promoverán la carrera atlética en las empresas.
Aunque hay categorías, el evento dará cabida a la participación de niños, jóvenes, adultos y petlovers con su mascota.El secretario general de la CROM, César Lara, dijo que más del 54% de quienes trabajan en la industria son mujeres, lo que obliga a establecer estrategias diversas que incluyan medidas de apoyo tales como esta carrera atlética.
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