Pierde un ojo perro tras brutal agresión en Tlaxcala

El ataque quedó en video; exigen identificar y castigar al responsable

Por El Universal

Enero 29, 2026 08:25 a.m.
A
Pierde un ojo perro tras brutal agresión en Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax.- Max, un perro rescatado de la calle, fue atacado por un hombre y como consecuencia perdió el ojo derecho. Su dueña denunció al agresor ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y solicitó detener al responsable para recibir el castigo correspondiente; el caso no debe quede impune, pidió.

La agresión contra Max quedó grabada en un video en el cual se observa cuando el hombre camina y se encuentra al perro sobre la acera de la calle. En ningún momento se nota alguna actitud de amenaza por parte del can. Al contrario, se ve tranquilo y sigue al humano sin amenaza de por medio. De pronto el hombre dio la vuelta para golpear al perro con una especie de madera o fierro.

El ataque contra Max ocurrió en la comunidad de Loma Xicohténcatl, en la capital del estado, donde sus habitantes demandan la búsqueda y detención del agresor.

La dueña de Max dijo a la FGE que la agresión ocurrió la noche del lunes pasado, como a las 20:50 horas, sobre la calle 39.

Dijo que todas las noches sale a las calles a alimentar a los perros desamparados, acompañada de Max, y esa ocasión hacía lo mismo, pero cuando entró a su casa por un suéter su perro sufrió el ataque.

De regreso con Max lo encontró con sangre abundante y lo llevó con el veterinario. Ahí fue enterada de que el golpe provocó la pérdida del ojo derecho.

El video ha concitado una condena por la agresión y un apoyo para identificar al agresor, detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades.

