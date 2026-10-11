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Coordinación en seguridad debe mantenerse: SSPC

La autoridad municipal se muestra dispuesta a trabajar de manera coordinada

Por Rolando Morales

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Coordinación en seguridad debe mantenerse: SSPC
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      Pese a las recientes diferencias entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Gobierno del Estado, la coordinación en materia de seguridad pública debe mantenerse al margen de las disputas políticas, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El funcionario aseguró que, hasta el momento, la corporación municipal mantiene la disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales, al considerar que la seguridad de la ciudadanía debe prevalecer sobre las diferencias entre ambos niveles de gobierno.

      Villa Gutiérrez señaló que una de las vías para sostener esta colaboración son las reuniones de la Mesa de Paz, en las que participa el Ayuntamiento los lunes y viernes, donde se establecen directrices para el trabajo conjunto entre las distintas corporaciones y autoridades responsables de la seguridad.

      Ante el cuestionamiento sobre si el distanciamiento político entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el Gobierno del Estado podría afectar las labores de seguridad, el secretario municipal afirmó que este tema debe mantenerse separado de las diferencias políticas y que su dependencia no interviene en esas disputas.

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      "Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que esa coordinación no se caiga", afirmó Villa Gutiérrez, quien reiteró que la prioridad de la Secretaría municipal es garantizar la seguridad de la población y preservar la colaboración institucional, pese a las tensiones entre ambas administraciones.

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