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Se fue "la luz" en el aeropuerto

Una mala maniobra de un avión habría provocado la falla

Por Flor Martínez

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Se fue "la luz" en el aeropuerto
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      Por más de 15 horas, las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, permanecieron sin suministro de energía eléctrica, situación que presuntamente habría sido provocada por una falla en la maniobra de un avión.

      Impacto en la comunidad

      A pesar del apagón, las operaciones aéreas no se suspendieron, ya que se habilitó una planta de energía externa que permitió mantener en funcionamiento las áreas de mostradores y abordaje, evitando afectaciones a los vuelos programados.

      ¿Cómo ocurrió el corte y qué declararon los afectados?

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      Sin embargo, quienes sí tuvieron afectaciones por el corte fueron los comerciantes establecidos al interior de la terminal aérea, ya que la mayoría de los locales cuenta con cortinas eléctricas, por lo que varios propietarios tuvieron que forzarlas para intentar cerrarlas manualmente ante la falta de energía.

      De acuerdo con personal que labora en el aeropuerto, la interrupción del suministro ocurrió alrededor de las 17:30 horas del viernes y afectó principalmente al área comercial de la terminal.

      Algunos comerciantes de la terminal incluso hicieron guardia durante la noche para resguardar sus negocios, debido a que fue hasta el mediodía de este sábado que el servicio eléctrico fue restablecido.

      Los trabajadores señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no habían recibido solución por parte del área de mantenimiento del aeropuerto ni de la Comisión Federal de Electricidad.

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