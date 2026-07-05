Costará 7.2 mdp reparación de un puente en la Huasteca
La estructura afectada por la lluvias se encuentra entre los municipios de Tanquián y San Vicente Tancuayalab
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La reparación del puente de la Sagrada Familia, ubicado en la región Huasteca, significará una inversión cerca de 7.2 millones de pesos, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).
Precisó que la infraestructura vehicular afectada por las recientes lluvias, se localiza entre los municipios huastecos de Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab.
Explicó que las fuertes precipitaciones provocaron el incremento de los escurrimientos de la sierra de Tanlajás y con ello, afectaciones en el paso vehicular, sin embargo, una vez que disminuyó la corriente ya se trabaja en la restauración.
Complementó que, en la actualidad una grúa realiza trabajos para la movilización y el corte de la losa, cuya intervención se estima concluir en alrededor de tres semanas.
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Enfatizó que el puente se encontraba en condiciones inadecuadas, pues desde hace varios años no se le daba mantenimiento, no obstante, como está contemplado desarrollar el eje Xolol -Tamuín se requería atender esta infraestructura.
"Ya había tenido un desgaste de muchos años atrás. Ya estábamos trabajando en los saleros (estructuras de contención) y todo lo correspondiente. Llegó la temporada de lluvias y nos atrasó un poquito", concluyó.
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