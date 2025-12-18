logo pulso
Tecmol se cuelga de trabajo de policías

Dice delegada de la FGE que no genera colaboraciones con particulares

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Tecmol se cuelga de trabajo de policías

CIUDAD VALLES.- La Policía de Métodos de Investigación no genera colaboración con particulares, refirió la delegada de la delegación de la Fiscalía General del Estado, Verónica Martínez Palacios. 

La tarde de este martes, José Luis Romero Calzada convocaba a los ciudadanos a ayudarle a buscar a Alejandro N., el presunto asaltante de comercios que apareció en videos de las cámaras de los mismos locales que atracaba y, entre las publicaciones de su página de Facebook llamada "El papi Tecmol" había fotos en las que aparecían los vehículos rotulados con el apodo del político a un lado de las camionetas asignadas a los policías de investigación. 

Verónica Martínez dijo que la corporación a su cargo no "genera colaboraciones con particulares", es decir, que los elementos policíacos no estaban coadyuvando en la presunta cruzada de seguridad de Tecmol, sino que por alguna coincidencia, habrían aparecido los vehículos oficiales junto a los de Romero Calzada. 

La funcionaria agregó que sí están trabajando carpetas de investigación sobre los casos de los robos a comercios y que hay operativos al respecto, sin embargo, por cuenta propia y sin ninguna colaboración de particulares.

