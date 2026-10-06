Entérate | El pronóstico del clima para este martes

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Seguirán las lluvias fuertes, principalmente en las zonas Huasteca y Media

Por Redacción

Octubre 06, 2026 10:05 a.m.
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostica potencial de lluvias, chubascos o tormentas que pueden ser fuertes en las zonas Huasteca y Media.

      Indicó que se monitorea la trayectoria del huracán categoría 1 "Rachel", mismo que se aleja de México y del Frente Frío 1 que se mantiene estacionario al norte de México.

      Se prevé que continúe la moderación y/o refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.

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