Entérate | El pronóstico del clima para este martes

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostica potencial de lluvias, chubascos o tormentas que pueden ser fuertes en las zonas Huasteca y Media.

Indicó que se monitorea la trayectoria del huracán categoría 1 "Rachel", mismo que se aleja de México y del Frente Frío 1 que se mantiene estacionario al norte de México.

Se prevé que continúe la moderación y/o refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.

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