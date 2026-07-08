Dan acompañamiento a más de 7 mil refugiados

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Más de 7 mil personas refugiadas que llegaron a San Luis Potosí, han requerido acompañamiento legal y psicológico para regularizar su estancia en México y reconstruir sus condiciones de vida, un proceso en el que participan especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Lilia Selene May Salazar, asociada de Protección de ACNUR en San Luis Potosí, informó que actualmente se atiende a alrededor de 7 mil 200 personas refugiadas en la entidad,

provenientes principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y Haití, además de países de África y Europa. Explicó que se trata de personas que dejaron sus lugares de origen debido a situaciones que ponían en riesgo su vida e integridad.

La atención se concentra en gran medida en resolver obstáculos legales que enfrentan al llegar a México. Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, señaló que el equipo brinda asesoría gratuita en aproximadamente 300 casos al año, relacionados principalmente con trámites como visas humanitarias, obtención de CURP y otros procesos necesarios para acceder a un empleo formal.

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El académico explicó que contar con documentación cambia las condiciones de las personas refugiadas, pues les permite dejar atrás escenarios de incertidumbre, acceder a oportunidades laborales y ejercer derechos que antes estaban limitados por su situación migratoria.

A la atención jurídica se incorporó también el acompañamiento psicológico. Sayra Medina Orta, coordinadora de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología, detalló que estudiantes de los últimos semestres han participado en 206 casos para brindar apoyo emocional a personas que atraviesan procesos derivados del desplazamiento forzado, al considerar que las consecuencias de migrar van más allá de los trámites legales.