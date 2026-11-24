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Los escurrimientos de aguas residuales que desde agosto afectan los canales pluviales del fraccionamiento Villa Antigua estarían relacionados con daños a tuberías provocados por los trabajos de construcción en la Glorieta de la Familia, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien aseguró que Interapas ya interviene en tres puntos donde se registraron rupturas.

Acciones de la autoridad

Explicó que desde el arranque de la obra se rompieron dos tuberías, lo que ocasionó derrames de aguas negras que llegaron hasta el túnel de Sierra Vista, en el trayecto de Plaza San Luis, además de extenderse hacia el cauce pluvial que atraviesa Villa Antigua.

Detalló que actualmente existen tres puntos con daños, aunque consideró que el más delicado es el escurrimiento que corre por el arroyo pluvial del fraccionamiento. También señaló una fuga en una tubería de aproximadamente 16 pulgadas, ubicada en una zona donde se realizan trabajos de pavimentación sobre el trayecto de avenida Rocha Cordero hacia la glorieta, cuya descarga termina atravesando el conjunto habitacional.

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Coordinación para evitar nuevos daños

Galindo indicó que Interapas abrió tres frentes de trabajo para atender las fugas y estimó que las reparaciones podrían quedar listas en un plazo de dos días. Sin embargo, advirtió que será necesario mantener la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), pues mientras continúen los trabajos de construcción existe el riesgo de que vuelvan a registrarse daños en la infraestructura sanitaria.