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Debe regularse el operativo mochila

Diputado señala que se viola la intimidad de los menores

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Debe regularse el operativo mochila
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      "La operación mochila" podrían utilizarse para prevenir el ingreso de drogas a las escuelas, pero actualmente existen restricciones para realizarlas debido a la protección de la intimidad y los derechos humanos de los estudiantes, señaló el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López.

      El diputado reconoció que estas revisiones podrían contribuir a evitar situaciones como las ocurridas recientemente en estudiantes de educación media superior, aunque señaló que padres de familia y organismos de derechos humanos se oponen a ellas. "Si le revisamos la mochila a un niño, estamos agrediendo su intimidad y estamos agrediendo sus derechos humanos", sostuvo.

      Pérez López consideró que, ante estos casos, también deben modificarse los protocolos de actuación de las autoridades educativas, tanto estatales como federales, y brindar mayor capacitación a los docentes para que sepan cómo intervenir ante situaciones relacionadas con el consumo de drogas o emergencias dentro de los planteles.

      Sobre el caso del estudiante de la Preparatoria Profesor Pedro Vallejo, señaló que los maestros enfrentan limitaciones para actuar cuando un alumno presenta una emergencia. Explicó que, si trasladan por su cuenta a un estudiante y este fallece, podrían ser responsabilizados, por lo que planteó que las escuelas tengan mayores herramientas para auxiliar a los jóvenes.

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      El legislador también llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a cambios en la conducta de sus hijos, como modificaciones en su forma de vestir o alimentarse, así como otros signos que pudieran advertir sobre consumo de drogas. Consideró necesaria una mayor participación de las familias, los propios estudiantes y el personal educativo para prevenir que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir.

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