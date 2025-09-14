Defenderán a maestra castigada por el SEER

Se defenderá a la maestra de la primaria Margarita Maza de Juárez que fue suspendida por revisar la mochila de un alumno de cuarto año de primaria, señalado de agredir físicamente a sus compañeros y portar una navaja, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Señaló que no es justo que por intervenir para resguardar la integridad de los demás estudiantes al detectar que otro alumno portaba un arma blanca, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) le finque responsabilidades.

“Estas situaciones hace que se relaje la disciplina, porque el maestro ya no quiere meterse en problemas y ya no llama la atención al niño. Vamos a checar y defender a la maestra”, asumió.

Recalcó que, si bien la revisión de mochilas se lleva a cabo dos veces por mes de manera obligatoria, los padres y los estudiantes pueden negarse a mostrar el contenido de las mismas, sin embargo, se considera un “foco rojo al que le estaremos poniéndole atención”.

“También Derechos Humanos no exige que, si en un momento dado un padre de familia o el propio alumno no permite que se revise, no se haga, sin embargo, será un foco rojo”, complementó.

Aclaró que dentro de las medidas de seguimiento no se prevé la expulsión del alumno agresor, sino la reubicación a otro centro educativo, porque se busca que no sean reclutados por algunas asociaciones delincuenciales.

“En situaciones de alumnos que tienen una manifestación de violencia, tenemos protocolos establecido. No los expulsamos, los canalizamos a otra institución; los tratamos directamente a ellos y a las víctimas, en caso de que sean compañeros”, concluyó.