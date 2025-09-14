logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Defenderán a maestra castigada por el SEER

Se defiende a la maestra de la primaria Margarita Maza de Juárez tras ser suspendida por revisar mochila de alumno acusado de agresión y portar arma blanca.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Defenderán a maestra castigada por el SEER

Se defenderá a la maestra de la primaria Margarita Maza de Juárez que fue suspendida por revisar la mochila de un alumno de cuarto año de primaria, señalado de agredir físicamente a sus compañeros y portar una navaja, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Señaló que no es justo que por intervenir para resguardar la integridad de los demás estudiantes al detectar que otro alumno portaba un arma blanca, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) le finque responsabilidades.

“Estas situaciones hace que se relaje la disciplina, porque el maestro ya no quiere meterse en problemas y ya no llama la atención al niño. Vamos a checar y defender a la maestra”, asumió.

Recalcó que, si bien la revisión de mochilas se lleva a cabo dos veces por mes de manera obligatoria, los padres y los estudiantes pueden negarse a mostrar el contenido de las mismas, sin embargo, se considera un “foco rojo al que le estaremos poniéndole atención”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“También Derechos Humanos no exige que, si en un momento dado un padre de familia o el propio alumno no permite que se revise, no se haga, sin embargo, será un foco rojo”, complementó.

Aclaró que dentro de las medidas de seguimiento no se prevé la expulsión del alumno agresor, sino la reubicación a otro centro educativo, porque se busca que no sean reclutados por algunas asociaciones delincuenciales.

“En situaciones de alumnos que tienen una manifestación de violencia, tenemos protocolos establecido. No los expulsamos, los canalizamos a otra institución; los tratamos directamente a ellos y a las víctimas, en caso de que sean compañeros”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preocupa a turistas la seguridad urbana
Preocupa a turistas la seguridad urbana

Preocupa a turistas la seguridad urbana

SLP

Samuel Moreno

Ciclistas son ignorados en Pozos
Ciclistas son ignorados en Pozos

Ciclistas son ignorados en Pozos

SLP

Leonel Mora

Nulo avance en la Av. Adolfo López Mateos
Nulo avance en la Av. Adolfo López Mateos

Nulo avance en la Av. Adolfo López Mateos

SLP

Rubén Pacheco

Deben retirar plantón de ambulantes: Luis G. Ortuño
Deben retirar plantón de ambulantes: Luis G. Ortuño

Deben retirar plantón de ambulantes: Luis G. Ortuño

SLP

Samuel Moreno