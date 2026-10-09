Desfasada, evaluación a penales en SLP: Juárez Hernández

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Aunque suscribió las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre que los señalamientos de la CNDH a los penales, se debieron a la sobrepoblación que existe en las cárceles potosinas, Jesús Juárez Hernández titular de la SSPC, defendió que San Luis Potosí es uno de los estados con menor cantidad de personas privadas de la libertad (PPL) en el país.

"Sí hay sobrepoblación. Esta sobrepoblación trae estos efectos que menciona de la Comisión Nacional (de los Derechos Humanos), donde nos hace señalamientos, a pesar de que tenemos un excedente de población", atajó.

El sistema penitenciario de San Luis Potosí se ubicó en semaforización color rojo en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, resultó reprobado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que el estudio corresponde al año pasado, por lo tanto, se encuentra desfasado, sin embargo, admitió que el exceso de internos en los cinco penales generó las observaciones del organismo nacional.

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En entrevista, asumió que en la actualidad las condiciones de los centros penitenciarios han mejorado, por ejemplo, la cárcel femenil de Xolol, en el municipio Tancanhuitz lleva a cabo el proceso de certificación, por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) de los Estados Unidos.

"Acabamos de tener la última supervisión, donde vino un supervisor americano y un supervisor mexicano y pasamos el 100 por ciento de los estándares. Son más de 100 estándares que tienen que ver con la actuación general de los centros penitenciarios, de profesionalización, de respeto a los Derechos Humanos, de seguimiento a los expedientes de las personas privadas de la Libertad y diversos estándares", remató.