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Barbie presenta edición Día de Muertos 2026

Viernes, 9 de octubre de 2026 09:47 | Espectáculos, Cultura y Estilos | BARBIE-DIA MUERTOS

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de Día de Muertos, Barbie acaba de presentar su muñeca premium como un homenaje la tradicional Catrina. Su diseño con silueta elegante y vestuario sobrio enaltece a una de las celebraciones mexicanas más trascendentales.

¿Cómo es el look de la nueva Barbie Día de Muertos premium?

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Aquí te mostramos los detalles de su look, por si eres fan de coleccionar las piezas signature de la marca.

Rafael Álvarez, director de marketing para la categoría de muñecas de Mattel Latinoamérica, indicó durante la presentación que "hay colecciones que nacen para acompañar una temporada y hay otras que con el tiempo se convierten en parte de la conversación y de las tradiciones que las inspiran", y esa es la idea que precede la Barbie premium de Día de Muertos 2026.

En los últimos 7 años, esta muñeca ha explorado diferentes expresiones de la conmemoración, mostrando respeto y orgullo por sus raíces.

La nueva Barbie rinde homenaje a La Catrina, uno de los símbolos inconfundibles de México, y al respecto añadió "es una pieza que requirió un enorme trabajo creativo y una profunda visión de nuestra cultura".

Retomando diversos elementos del personaje creado por José Guadalupe Posadas, su look se distingue por su estética de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: sombreros amplios, siluetas sofisticadas, encajes y detalles ornamentales que evocan la elegancia de la época, pero reinterpretada desde una mirada contemporánea y coleccionable.

De pies a cabeza, la muñeca transforma a la calavera en una declaración de moda para ver la muerte desde la belleza.

En la parte superior muestra un diseño de huesos sobre el pecho, con una aplicación de encaje blanco en el cuello y una caída estilo peplum. Ese detalle le construye una imagen imponente y teatral.

Mientras que la falda se caracteriza por su gran volumen, con paneles enmarcados por flores de tonalidades anaranjadas y rosas, así como estampados de calaveras en estilo caricatura.

¿Dónde conseguir esta Barbie Día de Muertos premium 2026?

Sobre los accesorios, particularmente su sombrero es una obra visual ornamentada con flores amarillas y encaje negro en los bordes. Y como dato extra, replica la iconografía original de la Catrina, aportándole a Barbie una lectura de alta moda, elegancia y dramatismo.

Sin duda, cada elemento refuerza la conexión entre tradición mexicana, arte gráfico y moderno, lo que la convierte en una edición especial para los amantes de las piezas signature de la marca.

"Esta colección no es sólo un diseño, habla de identidad y un profundo orgullo por compartir una tradición mexicana", concluyó Rafael Álvarez.

La nueva Barbie premium de Día de Muertos 2026 podrá conseguirse sólo en la tienda en línea de Palacio de Hierro, a partir de este viernes a las 11:00 horas. Su precio será de $2,399.

Si te interesa tenerla en tu colección o como un detalle de temporada, apresúrate a conseguirla porque las piezas serán limitadas.