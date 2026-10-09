En breve, la contratación de más personal en el IMSS: Gallardo

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Luego de la manifestación que iniciaron trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, respaldó las exigencias del personal inconforme e informó que próximamente se concretará la contratación de personal para el IMSS-Bienestar.

Desde ayer por la noche, los empleados de la institución federal comenzaron una protesta como parte de la movilización nacional con el objetivo de demandar una mejora salarial y garantizar el acceso a insumos.

Aunque las inconformidades corresponden al IMSS, refirió que se comunicó con Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, a fin de generar la contratación de 50 enfermeras en este sistema de salud.

En entrevista, aseveró que las nuevas plazas estarían siendo asignadas la próxima semana, en aras de abatir la insuficiencia de personal de enfermería.

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"Yo creo que hay temas muy válidos que ellos están en su derecho, incluso yo ya me comuniqué antes de que pasara esto con Alejandro Svarch del IMSS Bienestar para ver el tema de de las demandas de ellas, que son más plazas de enfermería", concluyó.

El mandatario estatal expuso que, de los 400 consultorios gratuitos del IMSS-Bienestar que se abrirán en la entidad, la próxima semana iniciará la operatividad de 100 espacios.

"Vienen a cargo de la federación. Todos van a ser pagados por la federación, nosotros estamos poniendo los lugares, estamos adecuando", concluyó.

Por separado, José Antonio Balderas Hernández, secretario general de la sección XVIII del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), denunció que existe una sobrecarga de trabajo en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en los Hospitales Generales de Zona (HGZ).

El sindical reconoció que en San Luis Potosí existen "muchas" plazas por cubrir, correspondiente a las diferentes áreas médicas, de especialización y de enfermería.