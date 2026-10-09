IMSS alerta sobre aumento de enfermedades respiratorias en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Las enfermedades respiratorias en México suelen aumentar durante la temporada de frío, que se extiende desde el mes de octubre hasta marzo.

La presencia de virus como el de la influenza o COVID-19 suele ser mayor en esta época debido a las bajas temperaturas, ya que existe mejor ventilación en las viviendas y la cercanía física que facilita los contagios en espacios cerrados.

Durante esta temporada, es esencial mantener vigilancia en los grupos vulnerables, como niños, niñas y adultos mayores de 65 años, además de mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos o sistema inmunológico débil, que puedan agravar los síntomas de estos padecimientos.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes de esta temporada?

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Resfriado

Esta enfermedad es la más común en invierno, los síntomas pueden ser congestión o escurrimiento nasal, así como tos, estornudos, ojos llorosos. También puede presentarse fiebre y dolor de garganta en algunos casos. Los resfriados suelen durar entre tres a cinco días.

Gripe

Esta enfermedad infecciosa aguda es producida por un virus que fácil contagio, que pasa rápidamente de persona a persona mediante gotas de saliva, al toser o estornudar. Los síntomas suelen incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta, cansancio y malestar general.

Durante esta temporada de otoño e invierno también se presenta un aumento en los casos de influenza estacional. Hasta este 28 de septiembre, se han confirmado al menos 912 casos, siendo la influenza subtipo viral B la más común, con un 70% de los casos. La entidad más afectada es Yucatán.

Secretaría de Salud reporta casos y síntomas de Covid-19

Covid-19

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde principios del año hasta este 3 de octubre de 2026 se han contabilizado al menos 2 mil 870 casos de Covid-19 y 96 defunciones, siendo la entidad de mayor residencia la Ciudad de México.

Los principales síntomas son dolor de garganta, tos seca, congestión o escurrimiento nasal, estornudos, fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares, además de pérdida del gusto o el olfato. Estos suelen manifestarse entre 2 a 14 días después del contagio.

Faringitis

Esta enfermedad es ocasionada por una inflamación en la faringe o garganta, provocada usualmente por alguna gripe o resfriado, lo que produce un dolor intenso en la zona, fiebre, dolores de cabeza y malestar muscular.

Bronquitis

Este padecimiento surge de la inflamación en la pared de los bronquios, estos son los conductos por los que circula el air hasta llegar a la parte más profunda del pulmón. Algunos síntomas son tos persistente, fiebre, cansancio, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Neumonía

Esta enfermedad aparece cuando hay una inflamación del pulmón. Los síntomas pueden ser fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho al estornudar o toser, falta de apetito y debilidad para respirar. Se detecta con una radiografía de tórax y en casos graves requiere hospitalización.

Recomendaciones para prevenir contagios

La principal recomendación de las instituciones de salud es el completar tu esquema de vacunación. Según información del IMSS, algunas recomendaciones adicionales para prevenir el contagio de estos padecimientos son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, sobre todo después de tocar superficies compartidas o regresar de la calle.

· Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

· Utilizar alcohol, gel y mascarillas en espacios concurridos si presentas síntomas.

· Cubre tu boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable al estornudar o toser.

· No toques tus ojos, nariz y boca con las manos sucias para evitar el ingreso de virus.

· Bebe abundantes líquidos y consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar tus defensas, ricos en vitamina C.

· Abrígate bien con el "método cebolla" en espacios abiertos, con gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos.

· Limpia y desinfecta manijas, objetos y superficies de uso compartido.

En el caso de presentar síntomas, puedes acudir a los Módulos de Atención Respiratoria (MARSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), espacios instalados dentro de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) diseñados para detectar y valorar a personas con enfermedades respiratorias.