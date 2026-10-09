SEP entrega depósitos de Beca Rita Cetina a estudiantes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- La entrega de recursos de la Beca Universal Rita Cetina dio inicio este lunes, para los más de 5.2 millones de alumnos de nivel secundaria inscritos en planteles públicos, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

SEP detalla entrega y montos de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta entrega corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, aunado al periodo de septiembre-octubre.

Para 2026, Delgado Carrillo anunció que el apoyo económico ofrecerá a las familias un monto directo de mil 900 pesos bimestrales por alumno inscrito, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que curse el mismo nivel escolar.

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Cronograma y beneficiarios del depósito del 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre recibirán su depósito a través de la tarjeta del Banco del Bienestar aquellos beneficiarios (madre, padre, tutor responsable o titular de la tarjeta) cuyo primer apellido comience con las letras "H", "I", "J", "K" y "L".

El titular de la SEP instó que este apoyo, impulsado por el Gobierno de México, constituye una herramienta fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan continuar sus estudios, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos y garantizando el acceso a la educación.

Por su parte, Julio León Trujillo, titular de la CNBB, recordó que el esquema de la dispersión de recursos continúa siendo de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido del titular de la tarjeta, con el fin de evitar aglomeraciones.

¿Cuándo comienza el próximo periodo de inscripción?

El nuevo periodo de registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de nivel primaria y secundarias públicas, estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre.

El trámite se llevará a cabo en línea, una vez que las asambleas informativas en los planteles hayan finalizado, en la página www.becaritacetina.gob.mx, ingresando con su cuenta Llave MX.

En primaria, las familias recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, para colaborar con la compra de útiles y uniformes escolares. En secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito en ese nivel.

¿Qué documentos se necesitan?

Para madres, padres o tutores:

· CURP certificada.

· Identificación oficial digitalizada.

· Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses).

· Número de celular.

· Correo electrónico.

· Llave MX

Para estudiantes:

· CURP certificada.

· Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.