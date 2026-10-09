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Sacude a Panamá un sismo de 7.6

El epicentro se localizó en Tonosí, en el suroeste del país

Por EFE

Octubre 09, 2026 12:28 p.m.
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Sacude a Panamá un sismo de 7.6
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      Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

      De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

      El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT).

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