Sacude a Panamá un sismo de 7.6
El epicentro se localizó en Tonosí, en el suroeste del país
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.
El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT).
Canal de Panamá reduce paso de barcos para conservar agua
Subastas alcanzan récords millonarios ante la alta demanda de cupos para cruzar el canal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
ONU y varios países rechazan sanciones de EU a la CPI
EFE
Alemania, Francia y Reino Unido expresan su desacuerdo con las medidas
Trump y Netanyahu lanzan fuertes críticas por Nobel a Pillay
EFE
Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional tras la decisión a favor de una de sus exjuezas