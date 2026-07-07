En dos meses, 77 menores víctimas de violencia sexual: FGE

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La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 74 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes entre el 1 de enero y el 28 de febrero de este año, expedientes en los que se identificaron 77 víctimas.

Con esto, en menos de 59 días, San Luis Potosí registró más de una víctima diaria de violencia sexual infantil, una realidad que, de acuerdo con especialistas internacionales en protección de la infancia, refleja que este delito continúa ocurriendo de manera sistemática y permanece oculto por el silencio social.

Ante este panorama, advirtieron que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez.

Durante la presentación de la campaña internacional "Cuidar la niñez es parte del juego", los activistas argentinos Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo, cofundadores de Adultxs por los Derechos de la Infancia y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, señalaron que este delito mantiene altos niveles de impunidad porque la mayoría de los casos permanece silenciada dentro de las familias, las instituciones y las comunidades.

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Coincidieron en que romper ese silencio es una condición indispensable para prevenir nuevas agresiones y evitar que las víctimas enfrenten solas las consecuencias del abuso.

Cuattromo explicó que la campaña surgió junto con sobrevivientes de distintos países para aprovechar la proyección internacional del Mundial de futbol y colocar la protección de niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda de derechos humanos.

Citó estimaciones de UNICEF según las cuales una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños sufren violencia sexual, mientras que otras mediciones internacionales elevan la incidencia a uno de cada cinco menores de edad.

Afirmó que los Estados mantienen una deuda en materia de prevención, atención y protección, pese a los compromisos asumidos mediante la Convención sobre los Derechos del Niño.

Al ser cuestionados sobre la relación entre eventos deportivos y este tipo de violencia, los especialistas aclararon que no existen estadísticas que permitan demostrar un aumento de los casos durante competencias internacionales.

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No obstante, advirtieron que la concentración masiva de personas también implica la presencia de potenciales agresores, por lo que consideraron indispensable incorporar protocolos de protección infantil y medidas preventivas como parte de la organización de este tipo de encuentros.

Como ejemplo, destacaron el protocolo desarrollado junto con UNICEF para actividades relacionadas con el Mundial en Guadalajara.

Las organizaciones impulsoras de la campaña llamaron a dejar atrás un enfoque centrado exclusivamente en la sanción de los delitos y avanzar hacia una estrategia de prevención comunitaria.

Sostuvieron que proteger a la infancia implica construir espacios seguros para denunciar, contar con personas adultas capaces de escuchar y actuar oportunamente, así como fortalecer la respuesta institucional antes de que la violencia ocurra y no únicamente después de que las agresiones ya fueron cometidas.