Denuncia la Canaco burocratismo

Los empresarios potosinos continúan enfrentando procesos “complejos, tardados y, en ocasiones, poco claros” para la obtención o refrendo de sus licencias de funcionamiento, advirtió Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de San Luis Potosí.

De acuerdo con el líder empresarial, la falta de claridad en los procedimientos municipales y la carga burocrática han dificultado el cumplimiento de las obligaciones por parte de los comerciantes, lo que genera retrasos y desincentiva la formalidad.

“Los empresarios queremos cumplir con la ley, pero los procesos siguen siendo lentos y complicados. Es necesario que las autoridades avancen hacia una mayor digitalización y simplificación administrativa, para que los trámites sean más ágiles, transparentes y eficientes”, señaló Díaz de León.

El representante de Canaco recordó que la Cámara ha mantenido una postura firme en la defensa de la formalidad como base del desarrollo económico, la competencia justa y la confianza empresarial. Sin embargo, subrayó que las condiciones actuales hacen necesario revisar los mecanismos de atención para evitar sanciones o clausuras que afectan directamente la operación de los negocios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Un cierre temporal o definitivo no solo impacta al propietario, sino también a las familias que dependen de esas fuentes de ingreso y al propio dinamismo económico de la ciudad”, advirtió.

Por ello, Canaco reiteró su llamado a las autoridades municipales para mantener un diálogo permanente con el sector empresarial, que permita avanzar en materia de mejora regulatoria y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en proceso de regularización.

Finalmente, Díaz de León afirmó que apostar por una gestión moderna, ágil y cercana al ciudadano es la vía para fortalecer la inversión, la generación de empleo y el crecimiento sostenido de la capital potosina.