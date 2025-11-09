Se coloca SLP, como la entidad nacional 12 en emisión de sentencias

San Luis Potosí se posicionó en el lugar número 12 a nivel nacional en cuanto al número de sentencias emitidas durante el 2024, al registrar un total de 23 mil 468 resoluciones judiciales, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte también detalla que la entidad potosina, figura como la decimocuarta con mayor presupuesto judicial del país, al ejercer 1 mil 321.5 millones de pesos durante el año pasado. Sin embargo, pese a estos recursos, San Luis Potosí se mantiene entre los estados con menor infraestructura judicial, al contar únicamente con 77 unidades administrativas, lo que la coloca en la quinta posición nacional con menos órganos jurisdiccionales.

En cuanto al personal que labora dentro del Poder Judicial Federal y Estatal, 1 mil 488 trabajadores integran las estructuras judiciales en San Luis Potosí, cifra que se mantiene por debajo del promedio nacional. Del total de 14 magistraturas existentes en la entidad, 64.3 por ciento corresponden a mujeres y el 35.7 por ciento a hombres; mientras que de las 62 personas juzgadoras, solo el 27.4 por ciento son mujeres, frente a un 72.6 por ciento de hombres.

El INEGI señala además que durante 2024 ingresaron 42 mil 184 asuntos a los órganos jurisdiccionales de primera instancia, de los cuales 19 mil 338 permanecen sin concluir, lo que equivale al 46 por ciento del total.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, se recibieron 18 causas penales, de las cuales 13 aún están en trámite.

Finalmente, el informe precisa que en San Luis Potosí se contabilizaron 5 mil 148 delitos derivados de las causas penales ingresadas al Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales 32 fueron remitidas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, reflejando la carga de trabajo y los retos que enfrenta el sistema judicial en la entidad.