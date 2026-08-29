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Denuncian a abogado y perito por probable falsedad de firma

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian a abogado y perito por probable falsedad de firma
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      Un procedimiento relacionado con una firma cuya autenticidad está en disputa permanece pendiente desde 2023, de acuerdo con Estela Ledesma Almazán, quien presentó denuncias contra un abogado particular y un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades dentro del juicio sucesorio intestamentario 1445/2022.

      El documento cuestionado es una promoción fechada el 17 de enero de 2023 que contiene una firma atribuida a Ledesma Almazán. Ella sostiene que no la realizó y que ese día se encontraba fuera de la ciudad. Al revisar el expediente en noviembre de ese año, dijo haber detectado el documento y posteriormente denunció al abogado identificado como Aldo N., a quien había contratado para llevar el proceso tras el fallecimiento de su padre.

      El caso también derivó en una denuncia contra el perito de la FGE identificado como Víctor N., luego de que un dictamen grafoscópico concluyera que la firma sí correspondía a Ledesma Almazán. La denunciante rechazó ese resultado y presentó un metaperitaje para controvertirlo, pero asegura que no fue incorporado durante la apelación ni considerado posteriormente en el juicio de amparo.

      A la falta de resolución, Ledesma Almazán suma cuestionamientos al seguimiento de sus representantes legales y de los abogados de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV). Afirmó que algunas actuaciones permanecen detenidas desde 2023 y que recurrió a Derechos Humanos para solicitar información sobre el avance del procedimiento.

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      Además de pedir que se concluyan las investigaciones y se determinen las responsabilidades correspondientes, la denunciante planteó reclamar la reparación de los daños que atribuye al caso, incluidos los gastos de los estudios periciales. "Quiero que resuelvan conforme a la ley y todo conforme a derecho", sostuvo.

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