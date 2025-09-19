logo pulso
Denuncian apestosa fuga en la Av. Zapata

Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian apestosa fuga en la Av. Zapata

Una fuga de aguas negras provocada por una obra de Interapas mantiene en jaque a vecinos y comerciantes en la avenida Nicolás Zapata esquina con Benigno Arriaga, en la capital potosina.

El problema, que se localiza justo frente a una zona con alta actividad comercial, ha generado olores fétidos que se extienden cada hora con mayor intensidad, convirtiéndose en lo que los colonos califican como un “foco de infección”.

La molestia aumenta porque la mayor concentración de aguas negras se ubica frente a un negocio de comida, lo que ha afectado tanto a clientes como a trabajadores.

“Nadie se opone a que modernicen la infraestructura, pero pedimos que planeen las obras y eviten este tipo de afectaciones”, expresaron vecinos de la zona.

Los denunciantes piden a Interapas y a las autoridades municipales que actúen con mayor previsión, pues aseguran que la falta de planeación impacta directamente en la economía de los comercios y en la salud de quienes habitan la zona.

