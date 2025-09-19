logo pulso
Estado

Denuncia ciudadano abuso policiaco

Fue detenido para presunta revisión y golpeado por varios agentes

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
Denuncia ciudadano abuso policiaco

CIUDAD VALLES.- Acusa ciudadano exceso de fuerza de policías municipales, en la carretera al Ingenio la madrugada de este jueves. Esta mañana, Gabriel Luna se presentó en la antesala de la oficina de la Presidencia Municipal para pedir que se le ayudara a recuperar su vehículo, luego de que fue detenido para revisión sobre la carretera al Ingenio y, por una supuesta confusión policial, fue sometido y golpeado en cara y torso.

El que dijo ser empleado de una empresa en el área de ingeniería en sistemas, comentó que lo detuvieron sin motivo alguno y que luego de que los policías percibieron que había bebido (micheladas) entonces le avisaron que tendrían que llevarse el carro y él dijo haber estado de acuerdo, pero cuando se inclinó para sacar sus pertenencias de la unidad, fue cuando uno de los oficiales gritó y supuso que se quería escapar y al intentar defenderse, lo golpearon con saña entre tres oficiales.

Comentó que su intención el día de hoy era recuperar su coche, pero que puede haber una notificación a Derechos Humanos por el comportamiento de los oficiales.

