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Denuncian hacinamiento de perros en predio baldío

Vecinos señalan a coleccionista que introduce más perros en el terreno sin protección ni atención.

Por Martín Rodríguez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian hacinamiento de perros en predio baldío
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      Vecinos de la Colonia Bellas Lomas, denunciaron un hacinamiento de perros en condiciones de total descuido en un terreno aparentemente baldío. Precisan que los animales viven múltiples privaciones, nadie les da de comer y hay casos donde según lo que se escucha, se atacan entre ellos y se muerden unos a otros.

      Impacto en la comunidad

      La presencia de los perros, ha provocado alarma entre los vecinos, no solo por los olores, sino también por los dolores que manifiestan al quejarse día y noche, de la falta de alimentos y de agua. Precisan que el coleccionista lleva otros perros y los va metiendo de manera progresiva en el sitio baldío, donde ni siquiera cuentan con un techo de protección.

      ¿Qué declararon los vecinos sobre la situación?

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      Quejas de los vecinos precisan que en un lote baldío tienen perritos que podrían encontrarse en peligro, pero además no dejan dormir y de alguna manera, perturban el ambiente de la zona. Aseguran que hay un caso muy visible de maltrato animal por alguien que ahí los tiene.

      Los vecinos explican que en la zona donde se encuentran los perritos, hay un ambiente de inmundicia, algunos elementos viejos, basura y solo algunas pequeñas cubetas para que beban.

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