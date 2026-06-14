Desacuerdos entre RGC y el alcalde podrían polarizar
Una serie de provocaciones entre ambos actores políticos, ha pasado a terreno personal
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La confrontación entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, escaló a un nivel de choque político que, de acuerdo con el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, no genera beneficios para la ciudadanía y ha derivado en ataques personales.
El posicionamiento ocurre en medio de los señalamientos entre actores del Partido Verde y el alcalde de la capital, tras su rechazo a la reforma al Código Penal en materia de uso indebido de inteligencia artificial, conocida como "Ley Serrano", así como de diferencias públicas previas entre el edil y el gobernador.
Guajardo Barrera señaló que la capital potosina concentra los poderes del estado, por lo que los enfrentamientos entre sus autoridades tienen impacto en toda la entidad. Indicó que las diferencias políticas deben limitarse a ideas, propuestas e ideologías, sin convertirse en confrontaciones personales.
Agregó que en distintos procesos electorales, se ha registrado polarización social a partir de discursos que dividen a la ciudadanía en extremos. "Es una estrategia por parte de Morena, que luego se explica en algunos estados, el polarizar a la sociedad, o eres blanco o eres negro, o eres fifí o eres chairo, o eres empresario o eres del pueblo. Entonces yo creo que ha habido una estrategia a nivel nacional que nosotros desde el PAN, hemos estado totalmente en contra de eso y tratamos de que al final las cosas no son así, no es blanco o es negro", comentó.
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