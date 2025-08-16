Desbalance encarece las casas en SLP

El incremento en los precios de las viviendas en San Luis Potosí, particularmente en la capital, es resultado de un desbalance entre la oferta y la demanda, explicó Leonardo Tenorio, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Según Tenorio, cuando los precios se elevan puede deberse a varias combinaciones, siendo la más relevante la situación en la que la oferta es baja y la demanda crece, lo que "automáticamente nos va a llevar a un aumento en los precios".

El economista puntualizó que este fenómeno se refleja principalmente en la capital, debido a la concentración poblacional y de empresas e industria en el municipio. Esto ha colocado a San Luis dentro del top 10 nacional de los estados con viviendas más caras del país.

"Es resultado básicamente de esta circunstancia en la que la oferta de vivienda no está creciendo a la velocidad en la que crece la demanda", explicó.

El especialista advirtió que, sin medidas que incrementen la oferta de vivienda, esta tendencia al alza podría mantenerse, dificultando el acceso a la propiedad para los nuevos compradores y profundizando la presión sobre el mercado inmobiliario local.

El precio por metro cuadrado en vivienda que reporta Banorte se basa en las operaciones de inmuebles adquiridos con crédito bancario hipotecario, y por lo tanto los datos pueden estar sesgados hacia un tipo de financiamiento y no necesariamente reflejan el mercado inmobiliario en su totalidad, advirtió el coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Francisco Eduardo Naif Gallegos.

Dijo que es muy importante considerar diferentes factores y fuentes de información al evaluar el mercado inmobiliario, y agregó que la información proporcionada por Banorte puede ser útil, pero es importante destacar que el reporte podría tener sesgos debido a su metodología.