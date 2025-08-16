Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

Luna Torre Ayala, campeona de natación, con una trayectoria de 10 años con resultados destacados, y que fue becada cursará su educación para entrenarse en un mejor nivel en la denominada Universidad del Gran Cañón, que se ubica en Phoenix, Arizona.

La nadadora potosina de 19 años, explicó que con independencia de las oportunidades para cada cual, las trayectorias destacadas no se logran si no se apoyan entre jóvenes.

Dijo que si una persona joven quiere crecer, lo menos que puede hacer es crecer con otros, irlos empujando y empujarse con ellos, porque nadie puede hacer esfuerzos solo, y mucho menos en ampliar el nivel de competencia en cualquier actividad humana, y por ello, “los jóvenes se merecen que entre ellos se apoyen para que sean equipos destacados y personas destacadas”, advierte.

La deportista se va desde el 20 de agosto a Estados Unidos para iniciar un entrenamiento que promete 4 años de preparación dura y de una disciplina que le dará más fortalezas para destacar, como ya ha ocurrido con los campeonatos que demuestra con un medallero ya muy nutrido.

Para ella, el reto es ser mejor, pero contagiar a otros, puesto que cada actividad que los jóvenes emprendan, debe ir acompañada de trabajo en equipo y de apoyo mutuo y contagiar de éxito unos a otros.

Mencionó que muchos amigos y conocidos buscan el mismo sueño que ella, y propone que todos vayan para el mismo lado. Advierte que es muy importante la empatía en el deporte, puesto que con independencia de que la natación es muy competitiva, la amistad también existe y se cultiva en la práctica.

Para ella, si los jóvenes se apoyan unos a otros, juntos van subiendo de nivel a la competencia en cualesquiera de las actividades humanas, y así sucede con el deporte, como ocurre con el ejemplo de los países que por sus personas, destacan en diversas disciplinas.

Ella desea que su regreso a San Luis Potosí, sea con una formación que aporte entera satisfacción de desarrollo, y represente un encuentro de su preparación con mayores éxitos.