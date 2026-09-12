Descargas clandestinas afectan el río Paisanos

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, atribuyó a descargas clandestinas realizadas por particulares parte de la contaminación que afecta al río Paisanos y sostuvo que estos vertimientos no son responsabilidad del Interapas.

Sus declaraciones se dieron luego de que la activista Andrea Vega denunciara la falta de avances en la remediación del afluente y anunciara que el tema fue llevado ante el Gobierno Federal.

Galindo aseguró que las descargas detectadas en el cauce provienen principalmente de vecinos que realizan conexiones sin autorización. "No las hace el Interapas, las hacen los vecinos de manera clandestina", afirmó, al tiempo que pidió a la población reportar cualquier irregularidad para que las autoridades puedan intervenir y frenar los vertimientos.

El alcalde señaló que en la ciudad se ha registrado un fenómeno que calificó como inusual: la aparición constante de socavones durante los últimos tres meses. Indicó que actualmente se reportan entre dos y cuatro hundimientos diarios, situación que, además de afectar vialidades e infraestructura, provoca daños en la red sanitaria y el retorno de aguas negras hacia viviendas.

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Como ejemplo mencionó un socavón localizado en la Glorieta de la Familia, donde, según explicó, una fuga de aguas residuales ha generado afectaciones en la zona. Aunque evitó relacionar directamente el problema con obras en ejecución, reconoció que la presencia de fugas y deterioro en la red de drenaje representa un riesgo para distintos sectores de la ciudad.

Respecto al río Paisanos, Galindo consideró que la problemática va más allá de las descargas domésticas. Explicó que durante recorridos realizados en la zona se identificaron también residuos provenientes de granjas y de algunas pequeñas empresas asentadas en las inmediaciones del cauce, lo que, dijo, contribuye al deterioro ambiental del lugar.

Sobre la propuesta impulsada por ambientalistas para que el río sea declarado Área Natural Protegida, el alcalde manifestó su respaldo y señaló que esa figura podría ayudar a limitar nuevas descargas clandestinas. No obstante, reconoció que la recuperación integral del afluente requerirá la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, mientras continúan los señalamientos de colectivos ciudadanos por la falta de resultados concretos en la restauración del considerado último río vivo de la capital potosina.