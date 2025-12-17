logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta SSa riesgo por 'supergripe' en SLP

Como medida preventiva se reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse, señala Gómez Ordaz

Por Samuel Moreno

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Leticia Gómez Ordaz/Foto: Pulso

Leticia Gómez Ordaz/Foto: Pulso

La Secretaría de Salud (SSa) del Estado de San Luis Potosí informó que en la entidad no existe riesgo sanitario tras la confirmación en México del primer caso de la variante de influenza A H3N2, subtipo K, conocida como la "supergripe" al no registrarse contagios.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, señaló que el sector salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier caso relacionado con esta variante del virus.

Indicó que, como medida preventiva, se reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse, al precisar que hay disponibilidad de biológicos contra influenza, Covid-19 y neumococo en unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, centros de salud estatales, jurisdicciones sanitarias y módulos itinerantes.

La funcionaria estatal explicó que la estrategia prioriza la protección de los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a fin de reducir complicaciones durante la temporada invernal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Llaman a vacunarse vs. influenza; "protege de la 'supergripe'": Ssa

"Tenemos el abasto suficiente para el tratamiento en general", aseguró David Kershenobich

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo
En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo

En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo

SLP

Ana Paula Vázquez

La excandidata a la gubernatura de MC ignora por qué su dirigente la apoyó

Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas
Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas

Congreso Calificado reprueba a 26 de 27 diputados y diputadas

SLP

Martín Rodríguez

La más reciente evaluación envió al último lugar a Sara Rocha Medina por el escándalo de la rifa de las camionetas

Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán
Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán

Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán

SLP

El Universal

García Harfuch informó que los detenidos operaban con explosivos y formaban parte de una célula criminal

Frente frío 21 deja lluvias en la Huasteca y refuerza el frío en el estado
Frente frío 21 deja lluvias en la Huasteca y refuerza el frío en el estado

Frente frío 21 deja lluvias en la Huasteca y refuerza el frío en el estado

SLP

Redacción

Se prevén precipitaciones fuertes por la mañana y temperaturas mínimas de hasta 8 grados en la zona centro