Descartan riesgo por influenza A H3N2

La Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí informó que en San Luis Potosí, no existe riesgo sanitario tras la confirmación en México del primer caso de la variante de influenza A H3N2, subtipo K, al no registrarse contagios en la entidad.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez, señaló que el sector salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier caso relacionado con esta variante del virus.

Indicó que, como medida preventiva, se reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse, al precisar que hay disponibilidad de biológicos contra influenza, Covid-19 y neumococo en unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, centros de salud estatales, jurisdicciones sanitarias y módulos itinerantes.

La funcionaria estatal del sector salud explicó que la estrategia prioriza la protección de los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a fin de reducir complicaciones durante la temporada invernal.

