logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descartan riesgo por influenza A H3N2

Por Samuel Moreno

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A

La Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí informó que en San Luis Potosí, no existe riesgo sanitario tras la confirmación en México del primer caso de la variante de influenza A H3N2, subtipo K, al no registrarse contagios en la entidad.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez, señaló que el sector salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier caso relacionado con esta variante del virus.

Indicó que, como medida preventiva, se reforzó el llamado a la población para acudir a vacunarse, al precisar que hay disponibilidad de biológicos contra influenza, Covid-19 y neumococo en unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, centros de salud estatales, jurisdicciones sanitarias y módulos itinerantes.

La funcionaria estatal del sector salud explicó que la estrategia prioriza la protección de los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, a fin de reducir complicaciones durante la temporada invernal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Marco Gama defiende Ley gobernadora
    Marco Gama defiende Ley gobernadora

    Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

    SLP

    Pulso Online

    El diputado asegura que en otros estados también se están planteando reformas similares

    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte
    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

    Concejo de Villa de Pozos, por acuerdo entre partidos: Gama Basarte

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado Marco Gama Basarte reconoce acuerdo político en la conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos.

    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora
    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de Ley Gobernadora

    Video | Piden cuentas a Marco Gama por voto a favor de "Ley Gobernadora"

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La reforma electoral busca perpetuar un cacicazgo desde Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo

    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS
    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

    Dirección de Gobernación será ocupada por una mujer: JGTS

    SLP

    Samuel Moreno

    En los próximos días, se dará a conocer de manera oficial el nombramiento