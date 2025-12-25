logo pulso
Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres

Durante la misa navideña, se pidió reflexionar sobre el apoyo a personas en abandono o pobreza.

Por Martín Rodríguez

Diciembre 25, 2025 02:40 p.m.
A
Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres

La Navidad es una oportunidad para repensar la ayuda a las personas que se encuentran en el abandono o en la pobreza, advirtió el sacristán mayor de la Catedral, Francisco Javier Espinoza Ayala, luego de celebrar la misa de mediodía para conmemorar la Natividad de Jesús.

Explicó que esta reflexión apunta a hacer más y mejores acciones para volver la mirada hacia quienes se encuentran en desventaja.

Celebrará Iglesia el Jubileo 2025

Un llamado a la esperanza y solidaridad: arzobispo

Señaló que la Navidad es la mayor expresión de solidaridad con la humanidad, y que la elección del camino de la pobreza representa precisamente un acto de solidaridad con los más pobres.

"Una de las aclamaciones en la eucaristía es que Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y esa es justamente la invitación a los cristianos y a las personas de buena voluntad", expresó.

Añadió que es necesario trabajar con quienes más sufren a causa de la pobreza o de la enfermedad. "En efecto, la Navidad es una oportunidad para solidarizarnos cada vez más con los demás, para vivir la caridad de una manera mucho más profunda y auténtica, de modo que la Navidad sea fuente de alegría, pero también de caridad", concluyó.

SLP

Martín Rodríguez

Durante la misa navideña, se pidió reflexionar sobre el apoyo a personas en abandono o pobreza.

