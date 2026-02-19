Desdeña RGC la propuesta de Cambio de Ruta
Anuncia el gobernador que no tomarán en cuenta sus observaciones
Si bien manifestó que puede crearse cualquier comité por parte de Cambio de Ruta para el proyecto de la remodelación del centro acuático Splash, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que desde el Gobierno del Estado no se les tomará en cuenta.
Cambio de Ruta solicita comité ciudadano y gubernamental
La AC formalizó ante diferentes dependencias, la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental, a fin de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental.
Reacción del gobernador Gallardo ante el comité
El mandatario criticó que la organización retrase los proyectos gubernamentales impulsados por su administración, a través de la presentación de recursos legales.
Complementó que la asociación puede crear el órgano colegiado, pues su constitución no representa ningún inconveniente para la administración estatal.
"No, no, no. Ya no les vamos a hacer caso. Ya, ya, ya. Nosotros veremos en la instancias qué trámite le dan al tema".
