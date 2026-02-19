logo pulso
Desdeña RGC la propuesta de Cambio de Ruta

Anuncia el gobernador que no tomarán en cuenta sus observaciones

Por Rubén Pacheco

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Desdeña RGC la propuesta de Cambio de Ruta

Si bien manifestó que puede crearse cualquier comité por parte de Cambio de Ruta para el proyecto de la remodelación del centro acuático Splash, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que desde el Gobierno del Estado no se les tomará en cuenta.

Cambio de Ruta solicita comité ciudadano y gubernamental

La AC formalizó ante diferentes dependencias, la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental, a fin de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental.

Reacción del gobernador Gallardo ante el comité

El mandatario criticó que la organización retrase los proyectos gubernamentales impulsados por su administración, a través de la presentación de recursos legales.

Complementó que la asociación puede crear el órgano colegiado, pues su constitución no representa ningún inconveniente para la administración estatal.

"No, no, no. Ya no les vamos a hacer caso. Ya, ya, ya.  Nosotros veremos en la instancias qué trámite le dan al tema".

    SLP

    Redacción

    Comité Estatal informa operativos en Zaragoza, Villa de Reyes y Santa María del Río.

    SLP

    Redacción

    128 escuelas asistieron a la ceremonia organizada por el SEER.

    SLP

    Redacción

    Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la medida responde a una demanda histórica de más de 20 años

    SLP

    Rubén Pacheco

    Aparte, Ricardo Gallardo cuestionó que el 90% de las observaciones de la ASF sean a los municipios