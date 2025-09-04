logo pulso
CÁLIDA BIENVENIDA

CÁLIDA BIENVENIDA

Desdeñan municipios el acceso a la información

Ponen en transparencia a gente sin el perfil ni el interés adecuado

Por Leonel Mora

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Desdeñan municipios el acceso a la información

La diputada local Dulcelina Sánchez de Lira lamentó que en algunos ayuntamientos, las áreas de acceso a la información pública y transparencia, estén en manos de personas que no tienen el perfil ni el compromiso con estos temas, además de que consideró necesario revisar, cuántos gobiernos municipales siguen sin tener su página web con acceso ciudadano a los datos públicos obligados.

En este sentido, informó que el Congreso del Estado, ofrecerá una capacitación a las y los presidentes municipales en materia de acceso a la información pública y transparencia, para que le den la importancia necesaria a estos temas y cumplan con la Ley.

Mencionó que dicha capacitación, podría ser por la vía digital, para que estén presentes todas las autoridades involucradas y que no haya “ningún pretexto para que se ausenten”.

De entrada, dijo la legisladora, participarán los municipios que pertenecen a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal y que se tendrá la colaboración de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para conocer las consecuencias de no cumplir con la Ley.

