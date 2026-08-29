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Deserción,principal reto de la educación entre los escolares

Los niveles de educación media y media superior en SLP son los más vulnerables

Por Samuel Moreno

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Deserción,principal reto de la educación entre los escolares
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      Aunque se registra de manera paulatina, la deserción escolar continúa siendo un reto principalmente en los niveles de educación media y media superior en San Luis Potosí, reconoció la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, quien señaló que en estos grados no se ha observado una disminución significativa.

      La funcionaria explicó que ambos niveles concentran buena parte de la atención de las autoridades educativas debido al número de estudiantes que cursan estas etapas y a los factores que pueden influir para que abandonen sus estudios, Sin embargo, no proporcionó una cifra actualizada sobre el porcentaje de deserción registrado en la entidad.

      López Sierra también atribuyó parte de la reducción en la matrícula de educación básica, a factores demográficos, al señalar que actualmente existe una menor cantidad de jóvenes que tienen hijos, situación que eventualmente se refleja en el número de menores que ingresan al sistema educativo. Consideró que esta tendencia forma parte de los cambios que enfrentan actualmente la población escolar.

      En otro tema, ante el cambio de las condiciones climáticas y la llegada de temporadas más extremas, la titular de la SEGE indicó que se dará seguimiento a las condiciones de cada región para evitar que el calor o el frío afecten a los estudiantes.

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