Destituyen a 20 empleados de Comercio

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí confirmó la baja de alrededor de 20 inspectores y trabajadores administrativos, tres de ellos señalados por presuntos actos de corrupción e irregularidades que ya fueron turnadas ante la Contraloría.

En entrevista, el titular de la dependencia, Ángel de la Vega Pineda, aseguró que la depuración forma parte de un proceso interno para “poner orden” y mejorar el desempeño del área.

“Por corrupción, porque no le echaban ganas, porque no rendían lo que esperábamos o no se subieron al ritmo del director o del alcalde”, explicó sobre los motivos de salida del personal.

De la Vega indicó que, pese a las bajas, la operación del área no se ha visto afectada gracias a la reorganización interna. Actualmente, Comercio funciona con 109 trabajadores, quienes dijo se encuentran capacitados para realizar desde atención al contribuyente hasta clausuras o levantamiento de actas administrativas.

Además, ante el incremento de trámites por refrendos, la dependencia habilitó un módulo en Palacio Municipal y planea llevar servicios itinerantes a distintas colonias para facilitar el proceso a comerciantes.

El director adelantó que el Ayuntamiento prepara nuevas contrataciones para cubrir las vacantes, aunque resaltó que el objetivo es consolidar un equipo comprometido. “La ciudad no puede parar y necesitamos todos meter el pie al acelerador”, afirmó De la Vega Pineda.