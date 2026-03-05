Destruye fuego 698 has en áreas protegidas

Hasta el cierre del mes de febrero, los incendios forestales registrados en el estado de San Luis Potosí han consumido un total de 698 hectáreas pertenecientes a zonas decretadas como Área Natural Protegidas (ANP), de acuerdo con la información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Conafor reporta incendios forestales en San Luis Potosí 2026

Según el último Concentrado Nacional de Incendios Forestales emitido por la Conafor con información verificada hasta el pasado 27 de febrero, la entidad potosina ha registrado en lo que va del año un total de 24 incendios forestales que han consumido un total de 16 mil 976 hectáreas.

De este total, el 4.1 por ciento corresponde a zonas ANP, es decir un total de 698 hectáreas que se encuentran bajo la protección han sido consumidas por diversos siniestros. En el mismo periodo del año pasado, San Luis Potosí registró un total de 10 incendios forestales con una afectación total de apenas 652 hectáreas, de las cuales 399 fueron pertenecientes a las ANP.

Aumento significativo en hectáreas afectadas en ANP

Esto implica que en lo que a del 2026, las hectáreas de ANP consumidas por el fuego de incendios forestales ha incrementado en un 74.9 por ciento con respecto al régimen de fuego registrado en el mismo periodo del 2025.

De forma específica la Sierra de San Miguelito ha sido la ANP más afectada por 4 siniestros registrados en la capital potosina y el municipio de Mexquitic de Carmona, con un total de 507 hectáreas consumidas, le sigue Gogorrón en el mencionado Mexquitic con una afectación de 124.8 hectáreas.

Posteriormente, se encuentra el ANP de Wirikuta y la ruta histórico cultural en el municipio de Charcas el cual registró una afectación de 64 hectáreas y Real de Guadalcázar con 1.7 hectáreas consumidas por el fuego.