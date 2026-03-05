logo pulso
SLP

Entregan medicinas gratuitas en Soledad

Por Leonel Mora

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A

El gobierno de Soledad, a través de su área de Participación Ciudadana, está entregando los jueves y viernes, en diversas colonias del municipio, medicamento general y pediátrico en forma gratuita.

Además de este beneficio, se brindan otros servicios como cortes de cabello, aplicación de tintes y toma de glucosa y presión arterial a quienes lo requieran, dentro de un programa denominado Mesas de Atención “Cerca de Ti”.

Ofelia Arteaga Samaniego, directora, expresó que estas jornadas buscan “atender de forma directa a las familias, especialmente de los sectores más vulnerables, evitando traslados largos y facilitando el acceso a servicios básicos”. Estas mesas de atención se realizan los jueves y viernes de cada semana en un horario que va de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en distintos puntos del municipio.

Las personas interesadas en aprovechar los servicios, pueden consultar la programación de visitas en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento o comunicarse directamente al área de Participación Ciudadana, teléfonos 444 151 08 77 y 0878, extensión 115, o bien acudir a las oficinas de la calle Mariano Matamoros 108, en la cabecera municipal.

