Detalla Zacatecas detención de policías de SLP tras hallazgo de cuerpos

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, amplió la versión oficial sobre el hallazgo de siete cuerpos en la frontera con San Luis Potosí (en el municipio de Villa de Cos) y la detención de cuatro personas que portaban identificaciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) del la entidad potosina. El funcionario afirmó que los indicios preliminares "apuntan a una siembra de cuerpos en territorio zacatecano".

De acuerdo con Reyes Mugüerza, el hallazgo ocurrió durante patrullajes del operativo Vigilante Nocturno, cuando elementos de su Fuerza de Reacción Inmediata detectaron una camioneta sospechosa. A pocos metros localizaron los siete cadáveres y, dentro del vehículo, a tres hombres y una mujer en una unidad con manchas de sangre.

"Portaban identificaciones de la Guardia Civil (de San Luis Potosí) y se presentaron como policías estatales, aunque iban en una camioneta civil", explicó.

El secretario añadió que la forma en que se descubrió el vehículo y la coincidencia con reportes ocurridos el mismo día en Santo Domingo, San Luis Potosí, abren una línea de investigación delicada.

"Por cómo se dieron los hechos, todo apunta a que intentaron sembrar cuerpos en Zacatecas. Es muy grave y debe esclarecerse", sostuvo.

El señalamiento fue expuesto en una entrevista concedida a un medio de Zacatecas conducido por el periodista Paco Elizondo, donde el funcionario también pidió esperar la confirmación de la Fiscalía estatal, que ya tiene bajo disposición a los cuatro detenidos.

"Lo fundamental es saber quiénes son los responsables de estas muertes y por qué estos cuerpos terminaron en nuestra frontera", concluyó.